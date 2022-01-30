اليونان تسجل 15 ألفا و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 15 ألفا و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة مرتبطة بالوباء، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى ثلاثة ملايين و676 ألفا و502، والوفيات إلى 30 ألفا و232.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و94 ألفا و849 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.