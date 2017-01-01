أوكرانيا تدرج الخطوط الجوية الجورجية على قائمة عقوبات جديدة

أدرجت أوكرانيا نحو 190 شخصا و 290 شركة على قائمة عقوبات، من بينها شركة الخطوط الجوية الجورجية، بحسب تقرير جاء نقلا عن قرار رسمي.

واستشهدت صحيفة "يوكرانيسكا برافدا" الإلكترونية بقرار وقعه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت.

وتهدف العقوبات إلى فرض عقوبات على شركات وأشخاص تم اعتبار أنهم يدعمون حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وتم إدراج الخطوط الجوية الجورجية على القائمة السوداء لكييف بعد استئناف خدمة الطيران إلى روسيا في خضم الحرب، حيث تم تعليق رحلات الطيران بين روسيا وجورجيا بناء على طلب موسكو في 2019 في أعقاب توترات ثنائية.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بمنح الإذن باستئناف رحلات الطيران المباشرة، وبالسماح للجورجيين بزيارة روسيا دون تأشيرة، ودخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في مايو الماضي.

ويقيم مئات الآلاف من الجورجيين في روسيا ورحب العديد منهم بالقرار، لكن الرئيسة الجورجية الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي وصفت خطوة بوتين بأنها "استفزاز".