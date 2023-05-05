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أكرم توفيق يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

عمرو فهمي
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 10:18 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 10:18 م

واصل أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ فقرات برنامج التأهيل الذي يخضع له منذ إجراء جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن أكرم توفيق خضع لقياسات عضلية متقدمة وجاءت نتيجتها إيجابية للغاية، وهو ما يتزامن مع تقدمه بشكل كبير في برنامج التأهيل البدني تمهيدًا للعودة بشكل تدريجي للمشاركة بالمباريات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب يخوض مرحلة مهمة في برنامج العلاج تتضمن تدريبات خاصة بالجيم إلى جانب فقرات بدنية محددة في الملعب.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل الدخول بمعسكر مغلق، استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء غد الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


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