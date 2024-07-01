المحكمة العليا الأمريكية تقضي بتمتع الرؤساء بالحصانة على صعيد التصرفات الرسمية

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حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتصارا جزئيا هاما، حيث قضت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الاثنين، بتمتع الرؤساء بالحصانة من الملاحقات القضائية بسبب تصرفات رسمية أثناء توليهم مهام مناصبهم.

وأعاد قضاة المحكمة القضية، وهي استئناف لحكم سابق، إلى المحكمة الأقل درجة وأصدروا تعليماتهم لتلك المحكمة بتحديد الطريقة التي سيتم من خلالها تطبيق القرار على قضية ترامب.

وسيؤدي هذا القرار على الأرجح إلى تأخير بدء محاكمة محتملة ضد ترامب بتهمة محاولة تزوير الانتخابات في العاصمة واشنطن ، على خلفية مهاجمة أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 .

وبات من غير المرجح إمكانية أن تبدأ محاكمة ترامب قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وقضى ستة من قضاة المحكمة العليا مقابل ثلاثة ، بتمتع الرؤساء السابقين بالحصانة عما يتخذونه من إجراءات في حدود سلطتهم الدستورية، بيد أنهم لا يتمتعون بالحصانة عما يتخذونه من إجراءات بصفتهم الشخصية.

وأصبح القرار الآن في أيدي المحكمة الأقل درجة المختصة لمعرفة الإجراءات التي تنطبق عليها حصانة ترامب.

ولكن من المرجح أن تستمر هذه العملية لفترة طويلة.