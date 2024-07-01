بيربوك تبدي قلقها حيال الأداء القوي للقوميين اليمينيين في انتخابات البرلمان الفرنسي

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن قلقها حيال الأداء القوي للقوميين اليمينيين في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا.

وعلى هامش فعالية بمناسبة الذكرى الأولى لاعتماد استراتيجية الأمن القومي للحكومة الفيدرالية، قالت بيربوك: "لا يمكن لأحد أن يصبح غير مبالٍ عندما يتصدر بشكل كبير حزب يرى أن أوروبا هي المشكلة وليست الحل، وهذا الحزب في بلد هو أقرب شركائنا وأفضل أصدقائنا"، مشيرة إلى أن ألمانيا وفرنسا تضطلعان معاً بمسؤولية خاصة حيال أوروبا الموحدة.

وجاءت الأحزاب القومية اليمينية في الصدارة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، وفقًا للنتائج النهائية الأولية، حيث حصل حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان وحلفاؤه على أكثر من 33 في المئة من الأصوات، كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم. بينما حصل التحالف اليساري على حوالي 28 في المئة، وحصل معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ما يزيد عن 20 في المئة.

في الوقت نفسه، أكدت بيربوك أن "الانتخابات في أي نظام ديمقراطي مسألة متروكة بالطبع في أيدي الناخبين." وصرحت بأنها تتحمل كوزيرة للخارجية مسؤولية خاصة، وبأنها لن تتدخل. ومن المقرر إجراء الجولة الأخرى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد المقبل وهي الجولة التي ستحدد معظم المقاعد داخل الجمعية الوطنية (البرلمان).