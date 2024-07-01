الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في فرنسا

خرج آلاف الأشخاص في فرنسا إلى الشوارع يوم الأحد للتظاهر ضد صعود اليمين المتطرف في أعقاب الأداء القوي لحزب التجمع الوطني في الجولة الأولي من الانتخابات البرلمانية.

واحتشد الناس في باريس والعديد من المدن الأخرى للاحتجاج ضد حزب مارين لوبان والتحول نحو اليمين في فرنسا.

وحصل حزب التجمع الوطني، جنبا إلى جنب مع حلفائه في اليمين المتطرف، على ما بين 33% إلى 2ر34 % من الأصوات، في الجولة الأولى من الإنتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت على مستوى البلاد، وفقا للتقديرات الأولية.

واحتشد المتظاهرون في ساحة الجمهورية بالعاصمة بعد دعوة للتظاهر من قبل التحالف اليساري الجديد. وشارك في الاحتجاج أيضا سياسيون يساريون بارزون.

كما جرت مسيرات احتجاجية في نانت وديجون وليل ومرسيليا.

ووفقا لتقارير إعلامية، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في ليون، ثالث أكبر مدن فرنسا. وأقيمت حواجز وتعرض ضباط شرطة للضرب بالزجاجات والألعاب النارية.

واحتل تحالف الجبهة الوطنية الجديدة اليساري المركز الثاني بنسبة تتراوح بين 1ر28% و 1ر29%، وفقا للنتائج الأولية التي أوردتها قناتي /تي إف1/ و/فرانس 2/ بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع يوم الأحد.

واحتل تحالف "معا" الذي ينتمي لتيار الوسط ، بقيادة حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون ، المركز الثالث بنسبة تتراوح بين 7ر20% و22%، وفقا للقناتين.

وسيتحدد عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل في الجمعية الوطنية بعد انتخابات الإعادة المقررة في السابع من تموز/يوليو الجاري.