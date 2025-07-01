الرعاية الصحية تستعرض حصاد 6 سنوات من إنجازاتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل

• رئيس هيئة الرعاية الصحية: ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال ست سنوات هو ترجمة واقعية لرؤية القيادة السياسية نحو بناء نظام صحي فعال

بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بثورة 30 يونيو المجيدة، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازاتها في تطبيق المنظومة خلال السنوات الست الماضية، والتي تُعد أحد أعمدة الجمهورية الجديدة في قطاع الصحة، ومنطلقًا حقيقيًا نحو تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

وأشارت الهيئة إلى أن انطلاقة المنظومة بدأت في يوليو 2019 بتطبيقها تجريبيًا في محافظة بورسعيد، ثم أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التشغيل الرسمي في نوفمبر من نفس العام، وتوالت بعد ذلك مراحل الإطلاق لتشمل في فبراير 2021 عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، وفي نوفمبر 2022 انطلقت المنظومة تجريبيًا في محافظتي السويس وأسوان، وصولًا إلى ديسمبر 2024 حيث تم التشغيل الرسمي في محافظة السويس، واليوم، بدء التشغيل الرسمي في محافظة أسوان يوليو 2025، وذلك ضمن الخطة المرحلية لتعميم المنظومة في جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال ست سنوات من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، هو ترجمة واقعية لرؤية القيادة السياسية نحو بناء نظام صحي حديث وفعّال يرتكز على الجودة والتحول الرقمي وتكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في تقديم أكثر من 70 مليون خدمة طبية للمنتفعين، بما يعكس قدرة الهيئة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتلبيتها.

وفي هذا الإطار، أبرز الإنفوجراف تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن ضمن محافظات المرحلة الأولى الست وهي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة في هذه المحافظات 328 منشأة، من بينها 285 منشأة لطب الأسرة قدمت ما يزيد على 40 مليون خدمة في هذا التخصص، وبلغ عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمحافظة بورسعيد 22 مليون خدمة، تليها الأقصر بـ24 مليون خدمة، ثم الإسماعيلية بـ16 مليون خدمة، في حين قدمت محافظتا جنوب سيناء والسويس 2.5 مليون خدمة لكل منهما، بينما سجلت محافظة أسوان 2.8 مليون خدمة منذ انطلاق المنظومة بها.

كما تم إجراء 720 ألف عملية جراحية منذ تطبيق المنظومة، منها 35% عمليات دقيقة ومتقدمة، بالإضافة إلى تنفيذ 3 ملايين فحص طبي شامل، وفتح 6 ملايين ملف طبي إلكتروني موحد، إلى جانب أرشفة نصف مليار صورة أشعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تم إصدار 66 مليون وصفة طبية إلكترونية، وتكويد أكثر من 4 ملايين صنف دوائي ومستلزم طبي طبقًا للتكويد العالمي GS1 بالتعاون مع هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، وبلغ عدد الأسرة بالمستشفيات التابعة للهيئة في المحافظات الست 3571 سريرًا من بينها 894 سرير رعاية مركزة، وبلغ عدد المنشآت الطبية المعتمدة كليًا أو مبدئيًا وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية 276 منشأة، وتم تجهيز 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ ضمن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة وفق المعايير العالمية.

وعلى صعيد التحول الرقمي، تم ميكنة 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة و90% من المستشفيات، إلى جانب إطلاق عدد من المنظومات الإلكترونية المتكاملة، منها منظومة تطبيقات الغسيل الكلوي، منظومة مقدمي الخدمة الصحية، منظومة المعامل المتكاملة مع الملف الطبي الإلكتروني الموحد، منظومة أرشفة صور الأشعة المتكاملة مع الملف الموحد، ولوحات مؤشرات الأداء التي تتيح التقييم المستمر لجودة الخدمات، وبلغ متوسط نسبة رضا المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة 90%، ما يعكس مستوى الثقة المجتمعية المتزايد في المنظومة الجديدة.

واختتم الانفوجراف بأن هيئة الرعاية الصحية لم تتوقف عند حدود تقديم الخدمة للمواطن المصري فقط، بل أصبحت منشآتها منصة صحية متكاملة تستقطب الوافدين من مختلف دول العالم، حيث نجحت منشآت الهيئة في تقديم الخدمة الصحية لأكثر من 25 ألف وافد أجنبي من 97 دولة، ضمن مشروع السياحة العلاجية "نرعاك في مصر" الذي أطلقته الهيئة لترسيخ دور مصر الريادي في هذا المجال.