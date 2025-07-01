 ثنائي هجومي في تشكيل الهلال أمام مانشستر سيتي بمونديال الأندية - بوابة الشروق
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ثنائي هجومي في تشكيل الهلال أمام مانشستر سيتي بمونديال الأندية

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 3:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 3:34 ص

أعلن سيميوني إنزاجي، المدير الفني للهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الهلال مع مانشستر سيتي، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، التي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه الفائز من هذه المباراة فريق فلومينينسي البرازيلي الذي تأهل على حساب إنتر ميلان الإيطالي، في دور ربع النهائي.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: لودي - نيفيز - كوليبالي.

خط الوسط: متعب - ناصر - كنو - كانسيلو - سافيتش.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو - مالكوم.


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