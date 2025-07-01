بحث الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، مع نيكولاوس جاريليديس، سفير جمهورية اليونان بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعة بورسعيد وعدد من الجامعات اليونانية.

تناول اللقاء سبل تفعيل التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون في مجالات البحث العلمي والمشروعات المشتركة، بما يدعم العلاقات التعليمية والثقافية بين البلدين.

وأكد رئيس جامعة بورسعيد تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية اليونانية تتنامى بشكل ملحوظ في مختلف المجالات، وأعرب عن تطلع الجامعة لتعزيز تعاونها مع الجامعات الدولية المرموقة، خاصة في ظل الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر واليونان.

يُذكر أن هذه الزيارة تُعد الثانية لرئيس جامعة بورسعيد خلال فترة قصيرة للسفارة اليونانية، بعد مشاركته مؤخرًا في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية اليونان، ما مهّد لهذا اللقاء البنّاء.