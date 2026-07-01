الاتحاد الأوروبي ينهي الإعفاء الجمركي على الواردات التي تقل قيمتها عن 150 يورو

أنهى الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، العمل بالإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات التي تقل قيمتها عن 150 يورو (171 دولارا)، ما يعني أن المستهلكين الذين يشترون سلعا منخفضة التكلفة من خارج التكتل سيواجهون تكاليف أعلى.

وبموجب القواعد الجديدة، ستفرض رسوم جمركية ثابتة بقيمة 3 يوروهات على كل فئة من فئات السلع داخل الشحنة الواحدة. فعلى سبيل المثال، ستخضع شحنة تحتوي على عدة قمصان لرسم واحد بقيمة 3 يوروهات، بينما تؤدي إضافة لعبة إلى الشحنة إلى فرض رسم إضافي بقيمة 3 يوروهات.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه رغم أن البائعين أو المستوردين يتحملون قانونيا مسؤولية التصريح بالرسوم الجمركية وسدادها، فإن بإمكانهم تحميل هذه التكاليف للمستهلكين.

كما حذر المركز الأوروبي للمستهلك في ألمانيا من أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات منخفضة التكلفة، فيما أكد خبراء أن أسعار بعض السلع على منصات التسوق الإلكتروني ارتفعت بالفعل.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الزيادة الكبيرة في الواردات منخفضة القيمة إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، دخلت إلى التكتل خلال العام الماضي 9ر5 مليار طرد تقل قيمة كل منها عن 150 يورو من دون الخضوع لرسوم جمركية، أي ما يعادل نحو 16 مليون شحنة يوميا. وأضاف مسؤول أوروبي كبير أن أكثر من 90% من تلك الطرود جاءت من الصين.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالرسم الجمركي الثابت حتى أول يوليو/تموز 2028، باعتباره إجراء مؤقتا إلى حين تطوير الاتحاد الأوروبي منصة جمركية رقمية جديدة. وبعد تشغيل المنصة، ستُطبق الرسوم الجمركية العادية وفقا لقيمة المنتج ومنشئه وتصنيفه.