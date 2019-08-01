المحكمة العليا في السعودية: غدا أول أيام شهر ذي الحجة

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن غدا أول ايام شهر ذي الحجة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت المحكمة في بيانها، الصادر اليوم الخميس: " عقدت المحكمة العُليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام".

وتابع البيان: "وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول".

وأردفت: "وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق للثاني من شهر أغسطس آب 2019 م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس آب 2019 م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه"..