السجن 15 عاما لشخصين ضبط بحوزتهما 50 طربة من مخدر الحشيش بالإسكندرية



عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم الخميس، سباك يدعى "ع.ج.ف"، و"ط.ع.ف" صاحب معرض سيارات، بالسجن 15 عامًا، وغرامة مالية 50 ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة 50 طربة من مخدر الحشيش.

تعود وقائع القضية رقم 1138 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة برج العرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار في المواد المخدرة، يفيد القبض على شخصين وبحوزتهما 50 طربة لمخدر الحشيش، وفي طريقهما لتوزيعهم على عملائهما في نطاق دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبطهما أثناء تواجدهما على طريق سيدي كرير - الساحل الشمالي، استعدادًا لتسليم المضبوطات، وهي عبارة عن حقيبة بداخلها 50 طربة من مخدر الحشيش، فضلًا عن 480 جنيها مع المتهم الأول وهاتف محمول، و350 جنيهًا مع المتهم الثاني، حيث أقرا أن المبالغ المالية من متحصلات البيع.

وبتحرير محضر بالواقعة تم عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المقدم بعضوية المستشارين: محمد جمال شاور، ومحمود عبد الله نصر، ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح.