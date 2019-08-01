 لجنة أطباء السودان: مقتل 4 مدنيين بإطلاق نار على محتجين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لجنة أطباء السودان: مقتل 4 مدنيين بإطلاق نار على محتجين

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 1 أغسطس 2019 - 9:51 م | آخر تحديث : الخميس 1 أغسطس 2019 - 9:51 م

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الخميس، مقتل أربعة مدنيين جراء إطلاق النار خلال احتجاج في أم درمان.

وأكدت اللجنة (هيئة غير رسمية) وقوع العديد من الإصابات، وأوضحت أنها ستكشف مزيدًا من التفاصيل لاحقًا.

وتوافد آلاف السودانيين اليوم الخميس، إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في مليونية أطلق عليها "القصاص للشهداء"، مرددين شعارات تدعو لإسقاط المجلس العسكري والمطالبة بالقصاص "للشهداء".

وتحت شعار "مقتل طالب، مقتل أمة"، تأتي هذه التظاهرة استجابة لدعوة وجهتها قوى إعلان الحرية والتغيير للشعب السوداني، للمشاركة في المليونية بعد ثلاثة أيام من مقتل ستة متظاهرين بمدينة الأبيض غرب البلاد، معظمهم من طلاب المدارس الثانوية.


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