مدينة روتردام الهولندية تدعو السكان إلى اتباع إجراءات الوقاية من كورونا

نظرًا للعدد المتزايد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب في مدينة روتردام الهولندية، أرسل رئيس البلدية رسالة إلى جميع الطلاب في المدينة للامتثال للوائح الحد من انتشار الفيروس.

وقال رئيس البلدية، في النداء الذي نشرته المدينة، اليوم السبت: "يمكن أن يصاب الشباب أيضا بأعراض مرضية خطيرة، انتبهوا إلى مسئوليتكم الخاصة، لن يمكننا السيطرة على هذا الفيروس إلا بالتكاتف".

ويتزايد عدد الإصابات بين الطلاب في روتردام يوميا.

وقالت المدينة إن المشكلة تكمن في أن الطلاب لا يسارعون في إجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا، ويجدون الحجر الصحي مزعجا ويجدون صعوبة في تتبع من تعاملوا معهم.