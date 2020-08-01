«الغسالة» يتصدر مؤشرات بحث جوجل بعد عرضه في السينمات

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ينافس فيلم "الغسالة" نفسه، في موسم عيد الأضحى، وذلك لعدم طرح أفلام أخرى بسبب تقليل نسبة الحضور بالسينما إلى ٢٥٪ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتصدر الفيلم مؤشر البحث جوجل، بعد عرضه بدور العرض السينمائي وقفة عيد الأضحى المبارك.

وحقق فيلم “الغسالة” في ثاني يوم عرض له إجمالي إيرادات 1,010,117 جنيه، حيث تعتبر إيراداته هي الأعلى، منذ عودة السينمات من جديد بعد غلقها لمدة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا.

الفيلم من بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد وشيرين رضا، تأليف وسيناريو عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.