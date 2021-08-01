 نائب رئيس جنوب السودان: العلاقات مع مصر وصلت إلى مستوى عال جدا - بوابة الشروق
الأحد 1 أغسطس 2021 4:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟


النتـائـج تصويت

نائب رئيس جنوب السودان: العلاقات مع مصر وصلت إلى مستوى عال جدا

أ ش أ
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 4:04 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 4:07 ص

 قال نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية جيمس واني إيجا، إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان وصلت إلى مستوى عال جدا.
وأضاف إيجا - في تصريحات لفضائية (إكستر انيوز) الإخبارية اليوم السبت، "اتفقنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ونحن مستعدون لشراكة اقتصادية مع مصر في مختلف المجالات".
وأشار إلى بدء معرض دولي في العاصمة (جوبا) للمنتجات المصرية على أن يعقد بشكل سنوى.
ويعتبر جيمس واني إيجا واحدا من بين الآباء المؤسسين لجنوب السودان وثاني شخص يتولى هذا المنصب وأول رئيس للبرلمان في بلاده، كما أنه أسهم في الاتفاقات التي أوقفت النزاع داخل السودان، وأسهم كذلك في صناعة السلام بجنوب السودان عقب الاستقلال ووقف القتال الداخلي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك