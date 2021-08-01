الأزهر يشيد ببسالة القوات المسلحة في القضاء على بؤر الإرهاب وينعى الشهداء

أشاد الأزهر الشريف، بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء في القضاء على البؤر الإرهابية، واقتلاع جذورها من أرض سيناء الغالية؛ وذلك بعد أن وجهت القوات المسلحة عددا من الضربات المتلاحقة للعناصر الإرهابية خلال الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل 89 إرهابيا بشمال سيناء.

وجدد الأزهر، في بيان اليوم الأحد، دعوته إلى ضرورة مواجهة هذه الجماعات الإرهابية بكل حزم؛ فكريا وعسكريا، مؤكدا أن هذه الجماعات تخلت عن كل معاني الرحمة والإنسانية، وعمدت على تشويه صورة الإسلام، مشددا على أن الإسلام برئ مما تمارسه هذه الجماعات المنحرفة من قتل وسفك للدماء البريئة وترويع للآمنين.

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر أبطالنا شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا خلال تلك العمليات، داعيا الله – عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.