فارس حسونة يتحدث لأول مرة بعد تحقيق ذهبية الأولمبياد

تحدث النجم القطري صاحب ذهبية رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو فارس إبراهيم حسونة، والذي يحمل الجنسية المصرية، أنه سعيد بهذا الإنجاز ويعد للعرب أجمع وليس قطر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" سعيد بتحقيق الميدالية الذهبية لقطر في رفع الأثقال وأن هذه الجائزة تمثل فخر كبير له وللعرب أجمع".

وأردف" أبحث عن تحقيق حلم آخر في الأولمبياد القادمة في فرنسا 2024 وتحقيق إنجاز كبير والميدالية الذهبية مرة آخرى".

وتابع" سمعت كثيرا عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنني حصلت على مبالغ مالية كبيرة من المسئولين في قطر بعد تحقيق الميدالية الذهبية، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن".

وواصل" أثق في المسئوليين القطريين لأنهم دائما يدعمون الناجحين وأن المكافأة أمر طبيعي لما تم تحقيقة مؤخرا بتحقيق ذهبية رفع الأثقال".

وفي الختام تحدث الإعلامي سيد علي مع البطل القطري حول ما إذا كان يوافق على تمثيل مصر مرة آخرى في المنافسات القادمة، ولم تكن هناك أي إجابة من اللاعب وبسبب جودة الإتصال من اليابان أنقطع الهاتف ولم يرد اللاعب على إجابة هذا السؤال".