انفعل الإعلامي أحمد موسى بشكل حاد، بسبب الأزمة التي تدور رحاها بين ناديي الأهلي والزمالك.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على شاشة "صدى البلد"، مساء السبت، إن هناك فتنة يتم إعدادها تهدد استقرار الدولة، مناشدًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل على الفور لحل الأزمة.

وأضاف: "لازم نشوف بلدنا أولًا، ولا أهلي ولا زمالك.. اللي ياخد الدوري ياخده لكن مصر هي مصر.. الوضع خطير للغاية وفي رقبة الجميع ولن أعفي أحدًا".

واتهم موسى، إدارتي الأهلي والزمالك بالإصرار على تصعيد الأزمة، داعيًا إلى تطبيق القانون على الجميع، وأن يتدخل من وصفهم بـ"العقلاء" لحل الأزمة، محذرًا: "الأمور خرجت عن السيطرة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن التقدم بشكوى رسمية أمام المجلس الأعلى للإعلام، ضد قناتي الحدث اليوم و”TEN” وكذا ضد الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي على شاشة "الزمالك".

في المقابل، قررت اللجنة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الاجتماع بشكل طارئ غدًا الأحد بمقر القلعة البيضاء للرد على المستجدات التي طرأت على الساحة الرياضية، ومن أجل ما أسمته "الدفاع عن أبناء النادي".