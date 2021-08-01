قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن نسب الخصم في الأوكازيون الصيفي تصل إلى 60%، لافتًا إلى أن القطاع يتأكد من تقديم أوكازيون حقيقي للمواطنين وليس وهميًا.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء السبت، أن المحلات المشاركة تتقدم إلى مديرية التموين وتحصل على تصريح باشتراكها في الأوكازيون، مشددًا على أهمية وضع سعر السلع المعروضة ما قبل الأوكازيون وما بعده.

ولفت إلى أن البضاعة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وعرضها دون عيوب فيها، مناشدًا المواطنين الحصول على فاتورة حتى تتمكن الجهات المعنية من التدخل، حال وجود عيوب في السلعة المشتراة.

وأشار رئيس التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 16280 أو 19588، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة بحق المحلات المخالفة، وخاصة أن قضايا التموين تسجل أمن طوارئ.

وأكد أن «كل محل يخاف على نفسه وسمعته لن يعرض سوى السلعة ذات الجودة العالية»، قائلًا إن الوزارة تجري حملات مكثفة على كل مناطق مصر منذ بداية الأوكازيون وحتى نهايته؛ لمتابعة الجودة والالتزام بنسب التخفيض.

وذكر أن الوزارة ترحب بأي محل له رخصة وبطاقة ضريبية وسجل للحصول على تصريح الاشتراك بالأوكازيون، معربًا عن أمنياته في أن يصل عدد المحلات المشاركة إلى 4 آلاف على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المحل بمجرد الحصول على التصريح يعلق لافتة تفيد بذلك ويضع السعر ما قبل وبعد الأوكازيون، معددًا مزايا الأوكازيون في الحصول على جميع المستلزمات بتخفيضات عالية، وإحداث رواج للتجارة الداخلية.

ونوه إلى توجيهات القيادة السياسية والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة لمنع تداول أي سلعة رديئة الجودة، سواء داخل أو خارج الأوكازيون.

وأصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قراراً وزارياً ببدء فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي ‏لعام 2021» اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 ولمدة شهر، على ‏أن يكون لكل محل أسبوعان.