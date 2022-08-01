وزير خارجية النمسا: العالم يجتاز أزمة طاقة تاريخية وغير مسبوقة

أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، أن العالم يجتاز أزمة طاقة تاريخية وغير مسبوقة، مشيرا إلى أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تعد شريكا دوليا موثقا في دعم الجهود الدولية لتجاوز الأزمة الراهنة.



جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها وزير خارجية النمسا، اليوم الاثنين، إلى الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، من دولة الكويت، والذي تولى مهام منصبه رسميا اليوم خلفا لمحمد باركيندو (نيجيريا)؛ والذي وافته المنية قبل أسابيع قليلة.



وتمنى شالينبرج لهيثم الغيص "كل التوفيق والنجاح في مهام منصبه الكبير لإدارة واحدة من أعرق المنظمات الدولية المعنية بالطاقة والتي تفتخر النمسا باستضافة مقرها منذ عدة عقود ماضية".



من جانب آخر، يشارك هيثم الغيص لأول مرة بعد توليه منصبه الجديد، في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لوزراء الطاقة في منظمة أوبك وحلفائها المستقلين "مجموعة أوبك +" والذي يعقد عبر الفيديو، بعد غد الأربعاء، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.



ومن المقرر أن يحدد الاجتماع مستوى إنتاج المجموعة لشهر سبتمبر المقبل.