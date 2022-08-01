 وزير خارجية النمسا: العالم يجتاز أزمة طاقة تاريخية وغير مسبوقة - بوابة الشروق
الإثنين 1 أغسطس 2022 12:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟

النتـائـج تصويت

وزير خارجية النمسا: العالم يجتاز أزمة طاقة تاريخية وغير مسبوقة

فيينا - أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 12:35 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 12:35 م
أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، أن العالم يجتاز أزمة طاقة تاريخية وغير مسبوقة، مشيرا إلى أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" تعد شريكا دوليا موثقا في دعم الجهود الدولية لتجاوز الأزمة الراهنة.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها وزير خارجية النمسا، اليوم الاثنين، إلى الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، من دولة الكويت، والذي تولى مهام منصبه رسميا اليوم خلفا لمحمد باركيندو (نيجيريا)؛ والذي وافته المنية قبل أسابيع قليلة.

وتمنى شالينبرج لهيثم الغيص "كل التوفيق والنجاح في مهام منصبه الكبير لإدارة واحدة من أعرق المنظمات الدولية المعنية بالطاقة والتي تفتخر النمسا باستضافة مقرها منذ عدة عقود ماضية".

من جانب آخر، يشارك هيثم الغيص لأول مرة بعد توليه منصبه الجديد، في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لوزراء الطاقة في منظمة أوبك وحلفائها المستقلين "مجموعة أوبك +" والذي يعقد عبر الفيديو، بعد غد الأربعاء، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.

ومن المقرر أن يحدد الاجتماع مستوى إنتاج المجموعة لشهر سبتمبر المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك