الناقد عمرو دوارة عن كتاب أمينة رزق: كانت حالة خاصة وقدمت وحدها 265 عرضا مسرحيا

قال الناقد الدكتور عمرو دوارة أن الفنانة الراحلة أمينة رزق كانت حالة خاصة حيث قدمت وحدها نحو 265 عرضا مسرحيا، وذلك لكونها بدأت في أول العشرينيات بفرقة رمسيس مع الفنان الكبير يوسف وهبي.

وأضاف دوارة - خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب "أمينة رزق" المكرمة بالدورة الـ15 من المهرجان القومي للمسرح في دورته الحالية - أن أمينة رزق كانت فنانة متنوعة لم تحسر نفسها فى الدور الواحد، وتركت منذ البداية دور الفتاة الجميلة واتجهت لدور الأم، وعملت مع أجيال مختلفة مثل فؤاد المهندس وعصام السيد وعبد الرحمن السيد، مشيرًا إلى أنه استعان في كتابه بالأقوال النقدية التي تحدثت عن أعمال أمينة رزق المسرحية.

وأكد دوارة أن أمينة رزق لم تتزوج في حياتها مطلقًا وكان هناك مشروع خطوبة ولكنه لم يتم، موضحًا أنها كانت فنانة متعددة المواهب حيث أخرجت وألفت العديد من الأعمال، لافتًا إلى أنها كادت تعتزل الفن بسبب ظهورها عارية بشكل غير مقصود أثناء تصوير إحدى الأفلام قبل أن يقوم الفنان يوسف وهبى بحذف أصل تلك المشاهد.

من ناحية أخرى كشف دوارة عن قيامه حاليًا بالتحضير لموسوعة "سيدات المسرح المصري"، والتى تتحدث عن 150 سيدة من رائدات المسرح المصري، وعن سيدات السينما اللواتى عملن في المسرح وقدمن أعمالا مسرحية متعددة، موضحًا عن فصل في هذه الموسوعة يعتز به كثيرا وهو فصل"نجمات الظل".