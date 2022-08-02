حفل لأوركسترا «النور والأمل» بمركز إبداع الإسكندرية يوم 11 أغسطس الجاري

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلا فنيا لأوركسترا "النور والأمل" بقيادة المايسترو تامر فهمي، يوم 11 أغسطس الجاري، وذلك في مقر المركز بوسط الإسكندرية.

يقدم الأوركسترا مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية العالمية لكبار المؤلفين الموسيقيين، منها (بولكاشنيل لشتراوس، فالس لشوستا كوفتيش، لونجا رياض لرياض السنباطي، فالس لخاتشاتوريان، على شط النيل لأحمد أبو العيد، إيه العبارة لأبو بكر خيرت، لاترافيتا لفيردي، لما بدا يتثنى فلكلور، كان كان لاوفن باخ).

يشارك في الحفل صولو كمان مريم النجدي، صولو فلوت بسمة أحمد، صولو غناء، وبوق دينا ثابت. تجدر الإشارة إلى أن أوركسترا "النور والأمل"، التابعة لمعهد الموسيقى بجمعية النور والأمل، تأسس عام 1981، ويتكون من 34 عازفة من الكفيفات، وتتم الدراسة في المعهد على 3 مراحل: ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، لتشمل الدراسة على مواد العزف العملية، وقدم الأوركسترا الكثير من الحفلات في مختلف دول العالم، كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات.