تراجع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال يوليو الماضي.

وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية الصادر اليوم تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 4ر50 نقطة مقابل 7ر51 نقطة خلال يونيو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع.

وتأثر المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي بضعف أداء المؤشرات الفرعية للأعمال الجديدة بشكل عام، حيث سجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة ارتفاعا طفيفا بعد ارتفاع طفيف في الشهر السابق. وفي حين قال عدد من الشركات إن التعافي من موجة الإغلاقات السابقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، استفاد من ارتفاع المبيعات، قالت بعض الشركات إن أوضاع الطلب صعبة نسبيا. كما سجل المؤشر الفرعي للصادرات تحسنا طفيفا.

وسجل المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي تراجعا، لكنه ظل أكثر من 50 نقطة خلال يوليو الماضي، حيث تراجع عن أعلى مستوياته منذ 19 شهرا.