حمادة أنور: انتقال بن شرقي للأهلي سيكون ضربة قوية للزمالك

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن احتمالية انتقال أشرف بن شرقي لاعب الأبيض السابق إلى صفوف النادي الأهلي، ستكون ضربة قوية.

وقال أنور في تصريحات لبرنامج "ديربي" على إذاعة القاهرة الكبرى: "الأهلي لو تعاقد مع بن شرقي سيفيده على الشكل الفني بشكل كبير، ولكن لا أتوقع انتقاله للأحمر بسبب ارتباطه مع الجماهير البيضاء".

وأضاف: "الزمالك ومدربه جيسوالدو فيريرا تعاملوا مع رحيل أشرف بن شرقي بشكل احترافي، والمدرب هو أقوى صفقات مرتضى منصور داخل الزمالك".

وفي سياق آخر، تابع أنور: "التحكيم المصري يواجه أزمات في الموسم الحالي، ومع احترامي للمسؤولين عن التحكيم، كان لا بد من وجود خبير تحكيمي أجنبي، وهو ما تحقق مع كلاتينبرج وهو ما أدعمه".

وأتم حمادة أنور قائلًا: "جميع الأندية تطلب حكام أجانب وهو ما يؤكد وجود أزمة، وأنا مع حازم إمام في مشروعه لتطوير الحكام بالفترة المقبلة".