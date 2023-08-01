قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات خلال شهر يوليو

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نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة المنيا، مشروعا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.

وتضمن التدريب تفقد اصطفاف المعدات التخصصية والمركبات والتحرك لمسافة 10 كم وكذا المرور على معسكر للإيواء العاجل ومستشفى للعزل الميداني والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء المحافظة.

وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عددا من المعارض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة وذلك بدار حرس الحدود ونادي طلائع الأسطول للقوات البحرية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات المصرية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في مجال التنمية الشاملة.