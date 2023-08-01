عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، "ا.ف.م"، صاحب محل عصير، بالسجن المؤبد "غيابيًا"، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدرات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة 5.6 جرامات هيروين، وذلك في القضية المقيدة برقم 10369 لسنة 2023 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول قيام شخص بالإتجار بالمواد المخدرة، خاصة الهيروين، وذلك في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر تلقي بلاغًا حول نشاط المتهم، تم تقنين الإجراءات، وبالانتقال إلى موقع البلاغ، أبصرت القوة المتهم يقوم بإخراج لفافة بلاسكتية لمخدر الهيروين من داخل عبوة سجائر، أخرجها من طيات ملابسه، مناولًا إياها إلى أحد عملائه، مقابل مبلغ مالي، فتمكنت من ضبطه، ولاذا العميل بالفرار.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على عبوة السجائر، وبفضها تبين أن بداخلها لفافة بلاسكتية لمخدر الهيروين، وعثر على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المادة المضبوطة بحوزة المتهم هي لمخدر الهيروين، وتزن 5.64 جرامات، فتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم.