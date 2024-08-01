شهداء في قصف الاحتلال على غزة في اليوم الـ300 من العدوان

استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الخميس، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي البري والبحري والجوي المتواصل لليوم الـ300 على التوالي.

ففي مدينة غزة، استُشهد شخص وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف الاحتلال عددا من الأشخاص في محيط دوار الكويت جنوب المدينة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأطلق طيران الاحتلال المروحي "الأباتشي" النيران على عدة مواقع غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال الرصاص تجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي والمصدر وسط القطاع.

وفي سياق متصل، أفرج الاحتلال عن 15 معتقلا عبر حاجز "كيسوفيم" العسكري، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

وفي ساعات مبكرة من فجر اليوم، استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية قرب مدخل مخيم المغازي.

كما استُشهد شخص على الأقل وأصيب آخرون في ثلاث غارات جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، استُشهد الصحفيان إسماعيل الغول ورامي الريفي باستهداف مباشر من طيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة، وأظهرت مقاطع فيديو السيارة التي كان يستقلها الصحفيان وقد تحولت إلى حطام، والدخان يتصاعد منها والدماء متناثرة على بقاياها، بعد استهدافها من في مخيم الشاطئ وسط المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39445 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91073 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.