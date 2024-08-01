إسرائيل تدعو حاملي جنسيتها إلى توخي الحذر الشديد في الخارج

دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الخميس، الإسرائيليين إلى توخي الحذر الشديد في الخارج، محذراً من تهديدات من إيران وحركة "حماس" الفلسطينية، وجماعة "حزب الله" اللبنانية.

وأضاف المجلس، في بيان أن "إيران وحماس وجماعة حزب الله قد تستهدف مؤسسات إسرائيلية ويهودية في الخارج"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتتزايد التوترات الأمنية في إسرائيل، بعد إعلان جيش الاحتلال اغتيال رئيس غرفة عمليات جماعة "حزب الله" فؤاد شكر، قبل أن تعلن حماس وإيران أيضا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية بغارة استهدفت مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.