حسن نصر الله: حزب الله شريك حماس في المقاومة وسنصنع النصر المحتوم

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم الخميس، إنهم شركاء مع حركة حماس في المقاومة والشهادة، وإنهم سيصنعون النصر المحتوم، مشيرا إلى أنهم "أمام معركة مواجهة الطغاة".

وأضاف نصرالله، خلال كلمة نقلتها قناة "الجزيرة"، والتي تأتي ردا على اغتيال القيادي في الجماعة فؤاد شكر، أن إسرائيل استهدفت مبنى سكنيا في حارة حريك فيه مدنيون مما أدى إلى سقوط قتلى، بينهم شكر وشهيد إيراني، إلى جانب عشرات الجرحى.

وأكد أمين الجماعة اللبنانية، في كلمته، أن "ما حدث ليس اغتيالا فقط، بل هو عدوان بقصف ضاحية في العاصمة بيروت واستهداف مبان مدنية وليست عسكرية".

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، ببدء تشييع القيادي العسكري في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر الذي تم اغتياله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

نشر "حزب الله" اللبناني نبذة عن حياة القائد فؤاد شكر واسمه الحركي "الحاج محسن" الذي جرى اغتياله جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الثلاثاء.

وقال حزب الله إن شكر من الجيل المؤسس للجماعة، وصاحب دور قيادي في تأسيس وتنظيم المجموعات الأولى للمقاومة الإسلامية في لبنان، كما شارك في التصدي للاجتياح الإسرائيلي مطلع الثمانينات وأصيب في مواجهة خلدة البطولية عام 1982.