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احتفل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بإنجاز تاريخي بعد الفوز الصعب على البنك الأهلي بهدف مساء الخميس، في الجولة 32 ببطولة الدوري.

وقاد كولر الأهلي لتحقيق الفوز رقم 18 على التوالي ليسجل أطول سلسلة انتصارات متتالية في الدوري المصري.

وحطم المدرب السويسري الرقم المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه الذي حقق 17 فوزا متتاليا في موسم 2005/2004.

واحتفل الحساب الرسمي للأهلي على منصة إكس بالإنجاز الجديد برسالة تقول "راية التاريخ والأرقام القياسية لا يملكها إلا الأهلي".

وأضاف "الأبطال بقيادة مارسيل كولر وأطول سلسلة فوز متتالي في تاريخ الدوري برصيد 18 مباراة".