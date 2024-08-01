انطلاق مراسم تشييع إسماعيل هنية في طهران

بدأ تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، صباح الخميس، في طهران بعد اغتياله في العاصمة الإيرانية في غارة إسرائيلية.

وتجمع حشد من المشيعين يحملون صور هنية وأعلاما فلسطينية بجامعة طهران بوسط العاصمة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية إن جثمان هنية وصل إلى مقر الجامعة.

ويؤم المرشد الإيراني، علي خامنئي، المصلين في جنازة هنية، على أن يدفن، غدا الجمعة، في قطر.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، أمس، استشهاد هنية بغارة جوية إسرائيلية في نحو الساعة الثانية صباحا في طهران.

ويثير اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس البالغ 61 عاما والذي كان يعيش في قطر، وكذلك اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، الثلاثاء، مخاوف من حرب إقليمية.