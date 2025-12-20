انهيار مبنيين متضررين من قصف سابق للاحتلال بمدينة غزة

انهار مبنيان متضرران من قصف سابق للاحتلال في مدينة غزة، فجر اليوم السبت، بفعل تأثيرات المنخفض الجوي الأخير، الذي كان مصحوبا بأمطار غزيرة.

وأعلنت طواقم الإنقاذ، إجلاء سكان برج «العودة 6»، المكون من 7 طوابق في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بعد حدوث تصدعات وانهيار في الطوابق الأربعة الأخيرة، دون تسجيل إصابات.

وفي سياق متصل، انهارت بناية تعود لعائلة المغني في حي النصر بمدينة غزة، دون أن يبلغ عن ضحايا أو مصابين.

وشهد قطاع غزة بفعل المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة منذ مطلع الشهر الجاري، حوادث انهيار لعدة منازل وبنايات سكنية متضررة سابقا من قصف الاحتلال، بفعل تأثير الأمطار والرياح الشديدة، ما أدى لوفاة وإصابة عدد من الفلسطينيين.