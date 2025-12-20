 انهيار مبنيين متضررين من قصف سابق للاحتلال بمدينة غزة - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 12:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

انهيار مبنيين متضررين من قصف سابق للاحتلال بمدينة غزة

وفا
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 12:31 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 12:31 م

انهار مبنيان متضرران من قصف سابق للاحتلال في مدينة غزة، فجر اليوم السبت، بفعل تأثيرات المنخفض الجوي الأخير، الذي كان مصحوبا بأمطار غزيرة.

وأعلنت طواقم الإنقاذ، إجلاء سكان برج «العودة 6»، المكون من 7 طوابق في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بعد حدوث تصدعات وانهيار في الطوابق الأربعة الأخيرة، دون تسجيل إصابات.

وفي سياق متصل، انهارت بناية تعود لعائلة المغني في حي النصر بمدينة غزة، دون أن يبلغ عن ضحايا أو مصابين.

وشهد قطاع غزة بفعل المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة منذ مطلع الشهر الجاري، حوادث انهيار لعدة منازل وبنايات سكنية متضررة سابقا من قصف الاحتلال، بفعل تأثير الأمطار والرياح الشديدة، ما أدى لوفاة وإصابة عدد من الفلسطينيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك