ضبط سيارة محمّلة بـ100 أسطوانة غاز في إدكو

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وتحت إشراف محمد هدية، وكيل الوزارة، حملة موسعة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من السيد الوكيل، مدير إدارة التجارة الداخلية، بشن حملة تموينية مكثفة في نطاق مركز إدكو.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محمّلة بـ100 أسطوانة غاز منزلي سعة 12.5 كجم، كانت مُعدة للبيع، حيث قام صاحبها بتجميعها بدون وجه حق، بالمخالفة للقانون.

كما تم تحرير محضر آخر ضد إحدى محطات تموين السيارات، لعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية.

وجاءت الحملة برئاسة وليد جعفر، وبرفقة كل من سعيد طه ودعاء يوسف من إدارة الدمغة والموازين.