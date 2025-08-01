بوتين يعلن دخول صاروخ فرط صوتي الخدمة واعتزام إرساله إلى بيلاروس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا بدأت إنتاج أحدث طرازاتها من الصواريخ الفرط صوتية وأعادت تأكيد خطتها لإرسالها إلى حليفتها بيلاروس في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال بوتين، وهو جالس إلى جوار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في جزيرة فالام قرب سانت بطرسبورج، إن الجيش اختار مواقع إرسال صواريخ أوريشنيك الباليستية متوسطة المدى بالفعل في بيلاروس.

وأضاف بوتين، أن "العمل التحضيري جار، وسننتهي منه على الأرجح قبل نهاية العام"، ولفت إلى أن أول سلسلة من صواريخ أوريشنيك وأنظمتها تم إنتاجها ودخلت الخدمة.

واستخدمت روسيا، أوريشنيك، الذي يعني اسمه "شجرة الجوز" بالروسية، لأول مرة ضد أوكرانيا في نوفمبر، عندما أطلقت سلاحا تجريبيا على مصنع في دنيبرو كان يستخدم في صناعة الصواريخ عمدما كانت أوكرانيا جزءا من الاتحاد السوفييتي السابق.

وأشاد بوتين بإمكانيات أوريشنيك، قائلا إن رؤوسه الحربية المتعددة التي تسقط على هدف بسرعات تصل إلى 10 ماخ لا يمكن اعتراضها وهي قوية للغاية لدرجة أن استخدام عدة صواريخ منها في ضربة تقليدية واحدة يمكن أن يحدث دمارا يوازي هجوما نوويا.