اعتماد حركة تنقلات ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن البحيرة

اعتمد اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، حركة تنقلات ضباط الشرطة ورؤساء المباحث وضباط أقسام إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وذلك تحت إشراف العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي.

كما اعتمد مدير الأمن حركة تنقلات مأموري الأقسام والمراكز، والتي تأتي ضمن الحركة السنوية لضباط الشرطة في مديرية أمن البحيرة ووزارة الداخلية، بهدف ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية.



وتضمنت حركة الشرطة لعام 2025 في البحيرة تعيين اللواء يحيى الأنصاري أبو غزالة مساعدًا لمدير أمن البحيرة لقطاع النوبارية، والعقيد أحمد عبد العال مديرًا لإدارة الجوازات، والعقيد أحمد الأصولي رئيسًا لقسم العمليات، والمقدم أحمد عوف وكيلًا لقسم العمليات، والعقيد يوسف المنزلاوي مديرًا لإدارة الإعلام والعلاقات بالمديرية.

كما شملت الحركة تعيين العميد مصطفى السعدني مأمورًا لمركز دمنهور، والعميد حازم خيري عبادة مأمورًا لمركز شبراخيت، والعميد هاني صبحي مأمورًا لمركز حوش عيسى، والعميد محمد فرحات مأمورًا لمركز كفر الدوار، والعميد محمد بسيوني مأمورًا لمركز إيتاي البارود، والعميد جابر حمدي مأمورًا لقسم بندر دمنهور، والعقيد محمود عقل مأمورًا لمركز شرطة كوم حمادة، والعقيد مصطفى الصيرفي مأمورًا لمركز الدلنجات، والعقيد محمد رسلان مأمورًا لمركز أبو المطامير، والعقيد حاتم السمري مأمورًا لمركز شرطة أبو حمص، والعقيد حمدي حميدة مأمورًا لقسم شرطة كفر الدوار، والمقدم أحمد الشناوي نائبًا لمأمور مركز كوم حمادة، والمقدم محمد غيطاني نائبًا لمأمور مركز شرطة الدلنجات.

وفيما يخص رؤساء المباحث، فقد تم تعيين المقدم محمود هندي رئيسًا لمباحث قسم شرطة كفر الدوار، والمقدم أحمد عبد العال رئيسًا لمباحث بندر دمنهور، والمقدم محمود قاسي رئيسًا لمباحث مركز كفر الدوار، والرائد عماد عبده رئيسًا لمباحث مركز إيتاي البارود، والرائد محمود سرور رئيسًا لمباحث مركز رشيد، والرائد عطية الهلالي رئيسًا لمباحث مركز دمنهور، والرائد علي شاكر رئيسًا لمباحث مركز الدلنجات، والرائد عبد الرحيم عمرو رئيسًا لمباحث مركز كوم حمادة، والرائد كريم الخولي رئيسًا لمباحث مركز بدر، والرائد محمود يونس رئيسًا لمباحث مركز وادي النطرون، والرائد أحمد صبره رئيسًا لمباحث مركز المحمودية، والرائد أحمد هندي رئيسًا لمباحث مركز حوش عيسى، والرائد مصطفى سلامة رئيسًا لمباحث مركز إدكو، والرائد محمد ترابيس رئيسًا لمباحث مركز أبو المطامير، والمقدم محمد مجدي عطا الله رئيسًا لمباحث قسم شبراخيت، والمقدم شريف عبد العال رئيسًا لمباحث تأمين الطرق بالمديرية.

وتضمنت الحركة أيضًا تعيين العقيد محمد النحراوي رئيسًا لفرع البحث الجنائي ببدر، والمقدم عبده خطاب رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالنوبارية، والعميد محمد الشاذلي رئيسًا لفرع البحث الجنائي بكفر الدوار.

وفيما يخص مفتشي المباحث، تم تعيين المقدم محمد معوض زايد مفتشًا للمباحث بفرع كفر الدوار، والمقدم أحمد المسيري مفتشًا للمباحث بفرع كفر الدوار، والمقدم أحمد حمدي مفتشًا للمباحث بكوم حمادة، والمقدم عمر عرفات مفتشًا للمباحث بمركز الدلنجات، والمقدم أحمد المراكبي مفتشًا للمباحث بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت، والمقدم محمد الديب مفتشًا للمباحث بمركزي المحمودية والرحمانية، والمقدم محمد سلامة مفتشًا للمباحث بأبو المطامير.

كما شملت الحركة تعيين العقيد ماجد الحبشي رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم محمد عوض رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم حسام البدري رئيسًا لمباحث التموين، والرائد أحمد سلام وكيلًا لمباحث التموين، والمقدم عمرو أبو يونس رئيسًا لقسم مكافحة المخدرات، والمقدم عبد العزيز ترابيس رئيسًا لمباحث الأموال العامة، والرائد مصطفى النمر رئيسًا لمباحث قوات الأمن.