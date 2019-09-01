 سمير عثمان يكشف كواليس رحيله عن رئاسة لجنة التحكيم - بوابة الشروق
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سمير عثمان يكشف كواليس رحيله عن رئاسة لجنة التحكيم

محمد عبد المحسن
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 1:04 ص | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 1:04 ص

كشف سمير عثمان، رئيس لجنة التحكيم السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس رحيله عن منصبه بعد أيام قليلة من تعيينه.

وقال عثمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «تلقيت اتصال هاتفي وأخطرني المتصل بأن عمرو الجنايني يريد الحديث معي ثم تحدثت معه».

وأضاف رئيس لجنة الحكام السابق: «الجنايني أكد لي أنه سيمنحني مسؤولية ملف تقنية الفيديو وأبديت ترحيبي بذلك ثم قال لي أن لجنة التحكيم سيشكلها جمال الغندور وهو ما فاجئني».

وتابع: «الجنايني أكد لي أن الغندور مصمم على وجودي في اللجنة معه ولكنني اعتذرت عن ذلك، فأنا أرفض أن أكون رقم 2 في اللجنة، لم أغضب من هذا القرار، هم يروا أن هذا هو الأفضل».


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