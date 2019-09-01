سمير عثمان يكشف كواليس رحيله عن رئاسة لجنة التحكيم

كشف سمير عثمان، رئيس لجنة التحكيم السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس رحيله عن منصبه بعد أيام قليلة من تعيينه.

وقال عثمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «تلقيت اتصال هاتفي وأخطرني المتصل بأن عمرو الجنايني يريد الحديث معي ثم تحدثت معه».

وأضاف رئيس لجنة الحكام السابق: «الجنايني أكد لي أنه سيمنحني مسؤولية ملف تقنية الفيديو وأبديت ترحيبي بذلك ثم قال لي أن لجنة التحكيم سيشكلها جمال الغندور وهو ما فاجئني».

وتابع: «الجنايني أكد لي أن الغندور مصمم على وجودي في اللجنة معه ولكنني اعتذرت عن ذلك، فأنا أرفض أن أكون رقم 2 في اللجنة، لم أغضب من هذا القرار، هم يروا أن هذا هو الأفضل».