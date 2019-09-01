مياه الغربية: الانتهاء من توصيل خطوط الصرف الصحي لعدد من المدارس

أعلن المهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، توصيل خطوط الصرف الصحي لمدارس شبرا النملة ونواج التابعين لإدارة غرب طنطا التعليمية.

وأضاف عطية، فى بيان له اليوم الأحد أنه أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من التوصيل لمدرسة مصطفى كامل الناصرية بسمنود، كما تم توصيل خط مياة الشرب لمدرسة الصم والبكم بقرية نواج.

ومن جانبة وجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، التنفيذيين ورؤساء الشركات بسرعة الانتهاء من توصيل كافة المرافق للمدارس وإزالة جميع المعوقات قبل بداية العام الدراسي الجديد.