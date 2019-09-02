موناكو يسقط في فخ التعادل أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

سقط فريق موناكو في فخ التعادل 2/2 أمام مضيفه ستراسبورج خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز نيس على رين 2 / 1 وستاد ريمس على ليل 2 / صفر ومارسيليا على سانت إتيان 1 / صفر.

وتقدم موناكو بهدف سجله إسلام سليماني في الدقيقة 11 وتعاد ستراسبورج عن طريق كيني لالا من ركلة جزاء في الدقيقة 39 قبل أن يضيف سليماني الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 40، إلا أن أدريان توماسون سجل هدف التعادل لستراسبورج في الدقيقة 84.

ورفع موناكو رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير، كما رفع ستراسبورج رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق نيس تأخره بهدف أمام مضيفه رين إلى فوز 2 / 1.

وتقدم رين بهدف سجله جوتيير لوريس، مدافع نيس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 25 وتعادل ويلان سيبريان لنيس من ركلة جزاء في الدقيقة 63 ،قبل أن يسجل راسين كولي هدف الفوز لنيس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع نيس رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان ورين صاحبي المركزين الأول والثاني.

وفي المباراة الثالثة، فاز ستاد ريمس على ليل بهدفين نظيفين سجلهما موسى دومبيا في الدقيقة 73 من ركلة جزاء وريمي أودين في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأهدر دومبيا ركلة جزاء لريمس في الدقيقة 68، فيما أكمل ليل المباراة منذ الدقيقة 53 بعشرة لاعبين بعد طرد يوسف يازيجي لحصوله على إنذارين.

ورفع ريمس رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد ليل عند ست نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، فاز مارسيليا على سانت إتيان 1 / صفر.

ويدين مارسيليا بالفضل في هذا الفوز للاعبه داريو بينيديتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

ورفع مارسيليا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد سانت إتيان عند أربع نقاط في المركز السادس عشر.