مصعد يتعطل ببابا الفاتيكان 25 دقيقة ويؤخره عن الصلاة

اضطر المصلون في روما للانتظار قرابة نصف ساعة اليوم الأحد حتى يترأس بابا الفاتيكان فرنسيس الأول صلاة التبشير الملائكي التقليدية، حيث علق رئيس الكنيسة الكاثوليكية بداخل مصعد في الفاتيكان.

وقال البابا فرنسيس للمحتشدين في ساحة القديس بطرس: "عليَّ الاعتذار عن التأخير، لكني علقت في المصعد لمدة 25 دقيقة"، وقال إن رجال الإطفاء أخرجوه أخيرا من مأزقه.

وكان سبب مشكلة المصعد على ما يبدو هو انخفاض في الجهد الكهربائي.

ويُعرف البابا "82 عاما" بأنه دقيق للغاية، مما دفع الحشود في ساحة القديس بطرس إلى متابعة ساعاتهم بتوتر عندما لم يظهر في شرفة الشقة البابوية في القصر الرسولي ظهرا في موعده، حسبما ذكر موقع أخبار الفاتيكان.