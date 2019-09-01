الاتحاد الأوروبي لن يناقش الترتيبات البديلة حول الحدود الأيرلندية في بريكست لحين تصديق مجلس العموم

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه ، أن الاتحاد لن يناقش الترتيبات البديلة المتعلقة بالحدود الأيرلندية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى حين تصديق البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج.

وأوضح بارنييه - حسب مجلة "بولتيكو" في نسختها الأوروبية اليوم الأحد - أنه "لم يكن متفائلا" بشأن فرص (لندن ) في تجنب إتمام الخروج دون اتفاق، في الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم، خاصة بعد أن استبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، المطالبة بتمديد إضافي للمادة "50 " من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي؛ التي تمكن أي من الدول الاعضاء في الاتحاد من الخروج منه.

ورفض بارنييه - في مقال كتبه بصحيفة " ذا صنداي تلجراف " المطالب المتعلقة بإلغاء خطة "باك ستوب" من اتفاق الخروج؛ والتي تبقي بموجبها أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبي بعد إتمام "بريكست"، موضحا أن خطة "باك ستوب" تمثل "أقصى قدر من المرونة" يمكن أن يقدمها الاتحاد.

وكان رئيس وزراء بريطانيا قد دعا إلى إلغاء خطة "باك ستوب" بشأن الحدود الأيرلندية من اتفاق "بريكست"، والتي هي آلية قانونية صُممت بهدف تجنب الحدود القاسية بين جمهورية أيرلندا، وأيرلندا الشمالية عقب إتمام الخروج.