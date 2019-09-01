 ظريف: نبيع نفطنا لزبائننا وعلى بومبيو الكف عن الصراخ - بوابة الشروق
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ظريف: نبيع نفطنا لزبائننا وعلى بومبيو الكف عن الصراخ

د ب أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 12:18 ص | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 12:18 ص

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستبيع نفطها لزبائنها ومن تشاء وصراخ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لن يجديه نفعاً، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأشار ظريف، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت، إلى مواقف واشنطن المعادية لإيران ومساعي طهران الرامية لايجاد حلول للحظر الأمريكي، موضحاً: "أن أمريكا أعاقت نيل إيران للمعدات الدفاعية ماحدا بها لصنع أسلحتها وصواريخها بنفسها ومن ثم رفعت أمريكا الشكاوى ضدها".

وأضاف ظريف: "أن أمريكا أعاقت إيران أيضا عن نيل الوقود النووي إلا أن طهران صنعته أيضا ومن ثم قدمت أمريكا الشكاوى ضدها".

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: "إن أمريكا دخلت حاليا في نطاق القرصنة البحرية وتريد إعاقة إيران عن بيع نفطها لزبائنها التقليديين".


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