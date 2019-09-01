 الرئيس العراقي يبحث مع سفير الأردن لدى بلاده تعزيز التعاون المشترك - بوابة الشروق
الأحد 1 سبتمبر 2019 8:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

الرئيس العراقي يبحث مع سفير الأردن لدى بلاده تعزيز التعاون المشترك

الرئيس العراقي برهم صالح
الرئيس العراقي برهم صالح
بغداد - أ ش أ
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 8:13 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 8:13 م

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع السفير الأردني في العراق منتصر الزعبي سبل تطوير العلاقات بين البلدين وذلك خلال استقباله له اليوم الأحد.

وقال بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، استقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية في العراق منتصر الزعبي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين"، وأضاف أن "الجانبان استعراضا مواقف البلدين بشأن آخر المستجدات والتطورات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك