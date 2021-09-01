اليمن: استهداف الحوثين استهداف مطار أبها السعودي تصعيد خطير وعمل جبان

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بشدة محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية من خلال طائرات مفخخة بدون طيار، اعترضتها قوات التحالف.



وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم الأربعاء، أن مواصلة مليشيات الحوثية المدعومة من إيران اعتداءاتها على أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني واستخفافا بالمجتمع الدولي، مضيفا أن استهداف مطار أبها يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ موقفا واضحا تجاه هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة.



وأكد البيان على موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لموجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.