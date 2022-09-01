 التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية - بوابة الشروق
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التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية

التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية
التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية
عمر فارس
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 6:43 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 6:43 م

أعلن مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 27 أغسطس ولمدة خمسة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس.

وأوضح المكتب أنه تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويُسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد، وسيتم إعلان نتائج تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني مساء اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022.

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