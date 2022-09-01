 جرينبيس تدعو لفرض ضريبة على السيارات الجديدة الضارة بالبيئة في ألمانيا - بوابة الشروق
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جرينبيس تدعو لفرض ضريبة على السيارات الجديدة الضارة بالبيئة في ألمانيا

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 3:02 م | آخر تحديث: الخميس 1 سبتمبر 2022 - 3:02 م

دعت منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" المعنية بحماية البيئة لفرض ضريبة يتم دفعها مرة واحدة على التسجيل الجديد لأي سيارات ضارة بالبيئة في ألمانيا.

وبررت المنظمة ذلك في بيان اليوم الخميس بأن فرض ضريبة لمرة واحدة على التسجيل الجديد لسيارات جديدة ضارة بالبيئة يمكن أن يسفر عن الحد بشكل واضح من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون لأسطول السيارات في ألمانيا في غضون أعوام قليلة.

وتابعت المنظمة أنه يمكن أيضا الاستفادة من هذه الضريبة في تمويل عملية التحول إلى التنقل الكهربائي "بطريقة أكثر عدلاً اجتماعيًا من دعم الشراء الحالي" الذي توفره الحكومة الألمانية حاليا للتشجيع على شراء السيارات الكهربائية.


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