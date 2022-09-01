تحرير 18 مخالفة لمخابز مخالفة في كفرالدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بتمكن المحاسب سعيد المهندس مدير إدارة تموين كفر الدوار.

وتمكنت الحملة برئاسة مصطفى غريب رئيس قسم الرقابة، من ضبط مخبز تصرف في عدد 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة وبيعها في السوق السوداء، وضبط مخبز بلدي مدعم يقوم بإنتاج خبز ناقص وزن بمقدار 16 جرام عجز في الرغيف ومخبز بلدي مدعم يقوم بإنتاج خبز ناقص وزن بمقدار 14 جرام عجز في الرغيف.

كما تمكنت الحملة من 3 مخابز بلديه يقومو بأنتاج خبز ناقص وزن بمقدار يترواح من 9 : 12 جرام عجز في الرغيف، و8 مخابز بلدية يقومو بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 5 مخابز بلدية متوقفة عن الإنتاج بدون إذن سابق أو وجود عذر قهري وجاري مراجعة مبيعات المخابز عن تلك الأيام.