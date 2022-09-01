سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة ليستر سيتي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويسضيف فريق ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد على ملعب كينج باور، في التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويجلس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء فريقه مانشستر سيتي، للمباراة الثالثة على التوالي في مسابقة البريميرليج، بعدما قرر تين هاج عدم الدفع به في التشكيل الأساسي بمواجهة ليستر اليوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد في مواجهة اليوم كما يلي:

دي خيا في حراسة المرمى.

الدفاع: مارتينز، فاران، ديوجو دالوت، مالاسيا

خط الوسط: إريكسن، مكتوميناي، برونو فرنانديز.

الهجوم: أنتوني ألانجا، راشفورد، سانشو.