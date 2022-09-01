تفاصيل تحرش سائق «توك توك» بفتاة الخليفة

ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الخميس، القبض على سائق توكتوك تحرش بإحدى الفتيات بمنطقة الخليفة.



وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الخليفة، بتحرير فتاة بلاغ مقيمة فى التجمع الخامس، بأنها أثناء استقلالها مركبة "توكتوك"، فوجئت بقيام قائد المركبة بالتوجه لإحدى المناطق، وتحرشه بها إلا أنها قامت بالاستغاثة وتدخل على إثر ذلك أحد المارة ولاذ سائق مركبة "التوكتوك" بالفرار.



وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد عبدالله، مدير مباحث القاهرة، إلى شاهد الواقعة وبسؤاله أيد ما جاء بأقوال المجني عليها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.



وتمكنت قوات الأمن من ضبطه أثناء استقلاله مركبة "التوكتوك" المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.