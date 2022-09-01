اليمن: المبعوث الأممي يدين هجوم الحوثيين على منطقة الضباب غرب تعز

أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي شنه الحوثيون، على مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال جروندبرج، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "أدين الهجوم الذي انطلق من مناطق سيطرة أنصار الله، ليلة الأحد، في منطقة الضباب في تعز، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود، والذي يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين بشكل خطير".

ودعا المبعوث الأممي، الأطراف المتصارعة، لاغتنام الفرصة التي تتيحها الهدنة المُمددة لإظهار الالتزام الكامل بإنهاء النزاع الذي طال أمده في اليمن ومعاناة شعبه.

وحث جروندبرج، الأطراف على الانخراط مع مكتبه "لمواصلة المناقشات من أجل الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها بموجب الهدنة".

وأكد المبعوث، مواصلة جهوده للعمل مع الأطراف لتمهيد الطريق للتوصل إلى تسوية سياسية وسلمية شاملة للنزاع.

وكان مسلحو الحوثي، قد شنوا قبل يومين، هجوما على مواقع الجيش الحكومي، غربي تعز، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في خرق للهدنة السارية منذ إبريل الماضي.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية في بيان لها، إن الحوثيين كانوا يسعون من خلال الهجوم إلى إغلاق الطريق الوحيد المتبقي للمدينة المحاصرة منذ سبع سنوات.